Прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 июля по 6 августа свидетельствует об умеренных температурах с периодическими осадками.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 июля по 6 августа сообщает о переменных температурных показателях и небольших осадках, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт meteofor .

В четверг, 30 июля, ожидается температура воздуха до +19°C с ветром северного направления и порывами до 11 м/с, осадки будут минимальными - около 0,3 мм. На следующий день, 31 июля, столбик термометра поднимется до +34°C, ветер сменится северо-западный с силой порывов 10 м/с, а осадки увеличатся до 1,5 мм.

1 августа прогнозирует +22°C, северо-западное дыхание воздуха с порывами 9 м/с и осадки 3,3 мм. 2 августа температура поднимется до +30°C, ветер останется северо-западным, а осадки будут минимальными - 0,2 мм. 3 августа ожидается +20°C, порывы 6 м/с, ливень не предполагается.

4 числа температурные показатели возрастет до +29°C, ветер северо-западный с порывами 6 м/с, дождей не будет. 5-го ожидается +19°C, ветер юго-западный с силой 6 м/с и небольшими дождями 0,5 мм. В среду, 6-го, температура снова поднимется до +29°C, направление воздуха изменится на северный, порывы до 8 м/с, осадков не ожидается.

Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю 30 июля - 6 августа свидетельствует об умеренных температурах с периодическими осадками и преимущественно северо-западным ветром. Изменения температур и скорости ветра варьируются в пределах 16–34°C и 4–11 м/с соответственно, что характерно для начала августа.