Новий графік руху транспорту у Харкові діятиме лише два дні, після чого рух електротранспорту за маршрутом планують відновити.

Новий графік руху транспорту у Харкові впроваджено у зв’язку з ремонтними роботами, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Харківській міській раді.

29 і 30 липня трамваї маршруту №1 не здійснюватимуть перевезення пасажирів у денний час. Про це повідомили у міській раді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

У проміжку між 9:00 та 17:00 спеціалісти проводитимуть технічне оновлення трамвайних колій. На період ремонту замість електротранспорту запустять автобус №1. Тимчасовий маршрут проходитиме від вулиці Євгена Котляра (майдан Привокзальний) до вулиці Великої Панасівської (місце розвороту трамваїв).

Водіїв та пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок. Новий графік руху транспорту у Харкові діятиме лише два дні, після чого рух електротранспорту за маршрутом планують відновити.

До слова, раніше також повідомлялося, про те, що у місті діє тимчасове обмеження руху в Харкові на узвозі Клочківському поблизу Зоологічного мосту.

Обмеження триватимуть з 28 по 31 перше липня включно. Щодня у цей період проїзд буде обмежено з сьомої тридцять ранку до п’ятої години вечора.

За інформацією, яку надали в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, тимчасові незручності пов’язані з проведенням робіт, які виконує спеціалізоване комунальне підприємство «Харківзеленбуд». Роботи мають на меті благоустрій території та впорядкування зелених зон уздовж цієї ділянки дороги.

Незважаючи на це, пропуск автотранспорту на вказаній ділянці буде забезпечено.

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