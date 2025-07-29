Новый график движения транспорта в Харькове будет действовать всего два дня, после чего движение электротранспорта по маршруту планируют возобновить.

Новый график движения транспорта в Харькове внедрен в связи с ремонтными работами, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Харьковском городском совете.

29 и 30 июля трамваи маршрута №1 не будут осуществлять перевозку пассажиров в дневное время. Об этом сообщили в городском совете с ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

В промежутке между 9:00 и 17:00 специалисты будут проводить техническое обновление трамвайных путей. В период ремонта вместо электротранспорта запустят автобус №1. Временный маршрут будет проходить от улицы Евгения Котляра (площадь Привокзальная) до улицы Большой Афанасьевской (место разворота трамваев).

Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. Новый график движения транспорта в Харькове будет действовать всего два дня, после чего движение электротранспорта по маршруту планируют возобновить.

К слову, ранее также сообщалось , что в городе действует временное ограничение движения в Харькове на спуске Клочковском близ Зоологического моста.

Ограничения продлятся с 28 по 31 первое июля включительно. Ежедневно в этот период проезд будет ограничен с семи тридцати утра до пяти часов вечера.

По информации, предоставленной в Департаменте строительства и путевого хозяйства Харьковского городского совета, временные неудобства связаны с проведением работ, выполняемых специализированным коммунальным предприятием «Харьковзеленстрой». Работы преследуют цель благоустройства территории и благоустройство зеленых зон вдоль этого участка дороги.

Несмотря на это, пропуск автотранспорта на указанном участке будет обеспечен.

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