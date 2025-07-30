Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі залишається однією з важливих форм підтримки для тих, хто був змушений покинути рідні домівки.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі можна знайти через різні джерела, передає Politeka.

Про цеповідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. В Україні прихисток надають як звичайні громадяни, так і приватні, комунальні та державні установи.

Для пошуку житла створено державний сервіс «Прихисток», де потрібно зайти на сайт, обрати Україну, регіон, вказати кількість осіб і сімейний склад, переглянути пропозиції та зв’язатися з власниками. Волонтерський проєкт «Допомагай» пропонує подібний ресурс для переселенців.

Місцева влада, включно з обласними військовими адміністраціями та органами самоврядування, забезпечує ВПО безкоштовним соціальним житлом, переважно у місцях компактного поселення. Тим, хто хоче там жити, потрібно повідомити відповідальних під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу або місцевої влади через гарячі лінії.

Щодо допомоги на проживання, переселенці можуть звертатися до територіальних управлінь соціального захисту за місцем перебування. Власники житла, які безоплатно його надають, отримують компенсацію через органи місцевого самоврядування.

Для зручності доступні гарячі телефони: лінія для мешканців МКП, Мінреінтеграції, уповноваженого з питань ВПО.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі залишається однією з важливих форм підтримки для тих, хто був змушений покинути рідні домівки через війну.