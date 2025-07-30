Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье можно найти через разные источники, передает Politeka.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. В Украине приют предоставляют как обычные граждане, так и частные, коммунальные и государственные учреждения.
Для поиска жилья создан государственный сервис « Прихисток », где нужно зайти на сайт, выбрать Украину, регион, указать количество лиц и семейный склад, просмотреть предложения и связаться с владельцами. Волонтерский проект « Допомагай » предлагает подобный ресурс для переселенцев.
Местные власти, включая областные военные администрации и органы самоуправления, обеспечивают ВПЛ бесплатным социальным жильем, преимущественно в местах компактного поселения. Тем, кто хочет там жить, нужно сообщить ответственным во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб или местные власти через горячие линии.
Относительно помощи на жительство, переселенцы могут обращаться в территориальные управления социальной защиты по месту нахождения. Владельцы жилья, безвозмездно его предоставляют, получают компенсацию через органы местного самоуправления.
Для удобства также доступны горячие телефоны: линия для жителей МКП, Минреинтеграции, уполномоченного по ВПЛ.
Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье остается одной из важных форм поддержки для тех, кто был вынужден покинуть родные дома из-за войны.
Важно помнить, что своевременное обращение поможет быстрее получить бесплатный дом в городе и избежать лишних трудностей с поселением.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому предоставляется приоритет в получении выплат.
Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: стало известно, в каких общинах можно получить.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: сумма выплаты и куда обращаться в городе.