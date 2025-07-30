Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье остается одной из важных форм поддержки для тех, кто вынужден был покинуть родные дома.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье можно найти через разные источники, передает Politeka.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. В Украине приют предоставляют как обычные граждане, так и частные, коммунальные и государственные учреждения.

Для поиска жилья создан государственный сервис « Прихисток », где нужно зайти на сайт, выбрать Украину, регион, указать количество лиц и семейный склад, просмотреть предложения и связаться с владельцами. Волонтерский проект « Допомагай » предлагает подобный ресурс для переселенцев.

Местные власти, включая областные военные администрации и органы самоуправления, обеспечивают ВПЛ бесплатным социальным жильем, преимущественно в местах компактного поселения. Тем, кто хочет там жить, нужно сообщить ответственным во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб или местные власти через горячие линии.

Относительно помощи на жительство, переселенцы могут обращаться в территориальные управления социальной защиты по месту нахождения. Владельцы жилья, безвозмездно его предоставляют, получают компенсацию через органы местного самоуправления.

Для удобства также доступны горячие телефоны: линия для жителей МКП, Минреинтеграции, уполномоченного по ВПЛ.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье остается одной из важных форм поддержки для тех, кто был вынужден покинуть родные дома из-за войны.