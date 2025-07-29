Місцевим мешканцям варно знати про новий графік поїздів в Запорізькій області, тому розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів в Запорізькій області уже набув чинності, тож тим, хто планує подорож найближчим часом, слід перевірити інформацію, повідомляє Politeka.

Про це проінформували представники сервісу EasyWay. Новий графік поїздів в Запорізькій області стосується періоду з 28 липня по 1 серпня.

Саме у цей проміжок часу кілька рейсів курсуватимуть за зміненим маршрутом або взагалі будуть скорочені. Йдеться насамперед про напрямок від Синельникового до нашого облцентру.

Зокрема, №6582 тепер доїжджатиме лише до Вільнянська. Це означає, що після зупинки у Вільнянську рейс не продовжуватиметься. У повідомленні також зазначено, що пасажирський склад стартуватиме з облцентру о 16:17, а до Вільнянська прибуватиме о 17:04.

У зворотному напрямку він також курсуватиме з обмеженням. Рейс розпочинатиметься вже з Вільнянська. Відправлення заплановане на 19:34, а прибуття до кінцевої станції о 20:23.

Представники сервісу EasyWay наголошують на необхідності заздалегідь перевіряти, з якої станції вирушає ваша електричка.

Пасажирам рекомендують не лише слідкувати за актуальними розкладами, а й купувати квитки у зручний спосіб. На вибір доступні каси вокзалів, офіційний сайт "Укрзалізниці" або мобільний додаток. Усі сервіси працюють без перебоїв і дозволяють швидко спланувати подорож.

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