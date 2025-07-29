Местным жителям следует знать о новом графике поездов в Запорожской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов в Запорожской области уже вступил в силу, поэтому тем, кто планирует поездку в ближайшее время, следует проверить информацию, сообщает Politeka.

Об этом сообщили представители сервиса EasyWay. Новый график поездов в Запорожской области относится к периоду с 28 июля по 1 августа.

Именно в этот промежуток времени несколько рейсов будут курсировать по измененному маршруту или будут сокращены. Речь идет прежде всего о направлении от Синельниково в наш облцентр.

В частности, №6582 теперь будет доезжать только в Вольнянск. Это означает, что после остановки в Вольнянский рейс не будет продолжаться. В сообщении также отмечено, что пассажирский состав будет стартовать из облцентра в 16:17, а в Вольнянск будет прибывать в 17:04.

В обратном направлении он также будет курсировать с ограничением. Рейс будет начинаться уже с Вольнянского. Отправление запланировано на 19:34, а прибытие в конечную станцию в 20:23.

Представители сервиса EasyWay отмечают необходимость заранее проверять, с какой станции отправляется ваша электричка.

Пассажирам рекомендуют не только следить за актуальными расписаниями, но и покупать билеты удобным способом. На выбор доступны кассы вокзалов, официальный сайт "Укрзалізниці" или мобильное приложение. Все сервисы работают без перебоев и позволяют быстро спланировать поездку.

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