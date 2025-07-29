Безкоштовне житло для переселенців у Київській області пропонується в межах конкретних умов, з контактами для уточнення і запису.

Безкоштовне житло для переселенців у Київській області доступне в різних населених пунктах згідно з актуальними оголошеннями, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні пропозиції надає сайт Допомагай.

У селі Лобачів Володарського району пропонують житло в будинку з двома кімнатами. В наявності кухня, газова плита, обігрів дровами та газом, холодильник і пральна машина. Проживання без оплати, але за умови допомоги по господарству та приготування їжі для чоловіка поважного віку, який мешкає поруч. Додатково є доступ до транспорту. Природа – ліс, водойма. Очікують на доброзичливих, відповідальних людей без згубних звичок.

У Клавдієво-Тарасовому, Бородянського району, надається окрема кімната в будинку для одного чоловіка. Вхід не спільний. Селище знаходиться за 40 кілометрів від Києва, добре сполучене залізницею і маршрутами.

У кімнаті – необхідна техніка: холодильник, мікрохвильова піч, плита, телевізор, посуд. Опалення пічне, санвузол – у дворі. Гаряча вода, душ і пральна машина розміщені в бані поруч. Учаснику потрібно періодично допомагати господарям по дрібних справах. Поруч – супермаркет, торгівля, озеро, лісосмуга.

У Києві, на вулиці Печенізькій, доступне довготривале проживання для жінки. Пропонується окрема кімната в двокімнатній квартирі. Безкоштовно надається проживання, продукти, оплату комунальних бере на себе власниця. Необхідна допомога жінці з інвалідністю – підтримка в пересуванні, допомога при посадці в ліжко, приготування їжі та прибирання. Район – центральний, добре розташований.

Безкоштовне житло для переселенців у Київській області пропонується в межах конкретних умов, з контактами для уточнення і запису.

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