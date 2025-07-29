Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области предлагается в пределах конкретных условий с контактами для уточнения и записи.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области доступно в разных населенных пунктах согласно актуальным объявлениям, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных предложениях предоставляет сайт Допомагай .

В селе Лобачев Володарского района предлагают жилье в доме с двумя комнатами. В наличии кухня, газовая плита, обогрев дровами и газом, холодильник и стиральная машина. Проживание без оплаты, но при условии пособия по хозяйству и приготовления пищи для мужчины пожилого возраста, проживающего рядом. Дополнительно доступ к транспорту. Природа – лес, водоем. Ожидают доброжелательных, ответственных людей без пагубных привычек.

В Клавдиево-Тарасово, Бородянского района, предоставляется отдельная комната в доме для одного мужчины. Вход не общий. Поселок находится в 40 километрах от Киева, хорошо соединен железной дорогой и маршрутами.

В комнате – необходимая техника: холодильник, микроволновка, плита, телевизор, посуда. Отопление печное, санузел – во дворе. Горячая вода, душ и стиральная машина расположены в бане рядом. Участнику нужно периодически помогать хозяевам по мелким делам. Рядом – супермаркет, торговля, озеро, лесополоса.

В Киеве, на улице Печенежской, доступно долгое проживание для женщины. Предлагается отдельная комната в двухкомнатной квартире. Бесплатно предоставляется проживание, продукты, оплату коммунальных берет на себя владелица. Необходимая помощь женщине с инвалидностью – поддержка в передвижении, помощь при посадке в постель, приготовление пищи и уборка. Район – центральный, хорошо расположенный.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области предлагается в пределах конкретных условий с контактами для уточнения и записи.

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