Українців просять поставитися до обмежень руху в Львівській області з розумінням.

Обмеження руху в Львівській області стосуватиметься Дрогобича, де частково перекриють перехрестя трьох вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформує Дрогобицька міська рада, з 29 липня до 1 серпня буде заблоковано транспортний потік на перетині Зварицької, Коцюбинського та Барського.

Тимчасові зміни пов’язані з продовженням робіт з підключення нового водогону, який прокладено на одній із центральних вулиць. Для зручності місцева влада опублікувала схему, яка демонструє точне розміщення техніки та ділянки, де не буде проїзду.

Місцевих мешканців закликають уважно поставитися до ситуації, завчасно продумати шлях, аби не витрачати час у непередбачених затримках. Українців просять поставитися до обмежень руху в Львівській області з розумінням і враховувати ці дані при плануванні пересування містом.

До слова, раніше також повідомлялося про заборону на пересування на мосту над залізничною колією на вулиці Сяйво.

Йшлося про те, що у рамках ремонтного проєкту тимчасово закриють одну зі смуг руху транспорту — у напрямку від вул. Сяйво до Городоцької.

Незважаючи на часткову зміну організації дорожнього пересування, значних заторів не прогнозують, оскільки на споруді є по дві смуги в кожному напрямку. Перекриття однієї з цих вул. дозволить розпочати підготовчі роботи без повного припинення пересування.

У планах – облаштування нової гідроізоляції, ремонт пішохідної частини, заміна колесовідбійників, перильного огородження та асфальту. Загальна протяжність ділянки, що підлягає ремонту, — близько 140 метрів.

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