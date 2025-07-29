Украинцев просят отнестись к ограничениям движения во Львовской области с пониманием.

Ограничение движения во Львовской области будет касаться Дрогобыча, где частично перекроют перекресток трех улиц, сообщает Politeka.

Как информирует Дрогобычский городской совет , с 29 июля по 1 августа будет заблокирован транспортный поток на пересечении Зварыцкого, Коцюбинского и Барского.

Временные изменения связаны с продолжением работ по подключению нового водопровода, проложенного на одной из центральных улиц. Для удобства местные власти опубликовали схему, демонстрирующую точное размещение техники и участка, где не будет проезда.

Местных жителей призывают внимательно отнестись к ситуации, заранее продумать путь, чтобы не тратить время в непредвиденных задержках. Украинцев просят отнестись к ограничениям движения во Львовской области с пониманием и учитывать эти данные при планировании передвижения по городу.

К слову, ранее также сообщалось о запрете на передвижение на мосту над железнодорожным путём на улице Сяйво.

Речь шла о том, что в рамках ремонтного проекта временно закроют одну из полос движения транспорта в направлении от ул. Сияние к Городокской.

Несмотря на частичное изменение организации дорожного передвижения, значительных пробок не прогнозируют, поскольку на сооружении есть по две полосы в каждом направлении. Перекрытие одной из этих ул. позволит начать подготовительные работы без полного прекращения передвижения.

В планах – обустройство новой гидроизоляции, ремонт пешеходной части, замена колесоотбойников, перильного ограждения и асфальта. Общая протяженность подлежащего ремонту участка — около 140 метров.

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