Обмеження руху в Одеській області запроваджуються з метою запобігання руйнуванню інфраструктури і забезпечення безпеки.

Введено обмеження руху в Одеській області для великовагового транспорту через спеку, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чорноморська міська територіальна громада.

У зв’язку з окремим дорученням Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 26.06.2025 №36-ОД, з 26 червня поточного року на дорогах державного значення І та ІІ категорій запроваджено заборону на пересування в Одеській області. Рішення ухвалено для збереження покриття в умовах підвищення температури повітря понад +28℃, відповідно до чинного законодавства.

Такі заборони стосуються вантажного транспорту масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Заборона діє в період з 10:00 до 20:00 у дні, коли фіксується спека.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури наголошує на необхідності дотримання встановленого порядку. Водіям рекомендується здійснювати стоянку на майданчиках відпочинку під час спеки. Керівникам сільськогосподарських підприємств доручено організовувати перевезення продукції виключно в нічні та ранкові години — з 20:00 до 10:00. Аналогічний режим діє для вантажівок, що виїжджають із портів.

Обмеження руху в Одеській області запроваджуються з метою запобігання руйнуванню інфраструктури і забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху.

До слова, також повідомлялося про новий графік руху поїздів, який виглядає наступним чином: Зокрема, 1 та 3 серпня курсуватиме поїзд номер 708/707. Пасажири зможуть скористатися цим маршрутом як у напрямку до Вінниці, так і зворотно — з Одеси.

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