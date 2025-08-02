Ограничения движения в Одесской области вводятся с целью предотвращения разрушения инфраструктуры и обеспечения безопасности.

Введено ограничение движения в Одесской области для тяжеловесного транспорта из-за жары, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Черноморское городское территориальное общество.

В связи с отдельным поручением Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины от 26.06.2025 №36-ОД, с 26 июня текущего года на дорогах государственного значения І и ІІ категорий введен запрет на передвижение в Одесской области . Решение принято для сохранения покрытия в условиях повышения температуры воздуха свыше +28℃, согласно действующему законодательству.

Такие запреты касаются грузового транспорта массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. Запрет действует в период с 10.00 до 20.00 в дни, когда фиксируется жара.

Служба восстановления и развития инфраструктуры подчеркивает необходимость соблюдения установленного порядка. Водителям рекомендуется осуществлять стоянку на площадках отдыха во время жары. Руководителям сельскохозяйственных предприятий поручено организовывать перевозку продукции исключительно в ночные и утренние часы с 20:00 до 10:00. Аналогичный режим действует для грузовиков, выезжающих из портов.

Ограничения движения в Одесской области вводятся с целью предотвращения разрушения инфраструктуры и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

К слову, также сообщалось о новом графике поездов, который выглядит следующим образом: В частности, 1 и 3 августа будет курсировать поезд номер 708/707. Пассажиры смогут воспользоваться этим маршрутом как в направлении Винницы, так и обратно — из Одессы.

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