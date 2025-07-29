Подорожчання фруктів в Одесі стало неприємною новиною для місцевих мешканців, тож розповідаємо, чого очікувати від цін.

Подорожчання фруктів в Одесі вже відчутне в цінах на місцевому ринку "Привоз", повідомляє Politeka.

Кореспондент Odesa Online пройшовся ринком і дізнався, скільки тепер доведеться викласти за всіма улюблені продукти.

Подорожчання фруктів в Одесі стає все більш помітним для покупців. Яблука наразі продають по 50 гривень за кілограм. Абрикоси вже коштують від 70 до 80 гривень. Суниця вражає цінами по 200 грн за баночку. Малина ще дорожча і коштує 250 за кілограм.

Персики на різних прилавках можна знайти від 60 до 100 грн за кіло. Ціни на ягоди теж не з дешевих. Агрус коштує близько 250, така ж вартість у лохини. Подорожчання фруктів в Одесі відобразилося й на сливі. Її продають по 60, а виноград тримається на рівні 200 за кіло.

Кавуни наразі продаються по 20 грн, дині ж мають трохи більші цінники від 40 до 45. Авокадо можна купити за 40–70 за штуку, а імбир коштує від 100 до 250 за кілограм.

В той же час, аналітики EastFruit кажуть, що вцілому на цю категорію товарів вартість по всій країні впала, якщо порівнювати із минулими місяцями.

Так, цінники на лохину впали до 150–230, хоча раніше можна було заплатити і 280. Малина подешевшала до 130–180. Чорна та червона смородина теж продавалися дешевше, 130–190 та 70–150 грн відповідно.

Груша також почала дешевшати і на кінець минулого робочого тижня продавалася по 37–70. Водночас цінники на черешню трохи зросли зі 180–220 до 180–260 гривень. Тож ринок відрізняється залежно від регіону і деяким українцям не доводиться платити так багато, як на "Привозі".

Однак, щоб зекономити, варто порівнювати цінники, шукати акційні пропозиції, або купувати відразу в великій кількості. Тожі є надія на знижку.

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