Подорожание фруктов в Одессе стало неприятной новостью для местных жителей, поэтому рассказываем, чего ожидать от цен.

Подорожание фруктов в Одессе уже ощутимо в ценах на местном рынке "Привоз", сообщает Politeka.

Корреспондент Odesa Online прошелся по рынку и узнал, сколько теперь придется выложить за всеми любимые продукты.

Подорожание фруктов в Одессе становится все заметнее для покупателей. Яблоки продают по 50 гривен за килограмм. Абрикосы уже стоят от 70 до 80 гривен. Земляника поражает ценами по 200 грн за баночку. Малина еще дороже и стоит 250 за килограмм.

Персики на разных прилавках можно найти от 60 до 100 грн. за кило. Цены на ягоды тоже не из дешевых. Крыжовник стоит около 250, такая же стоимость у голубики. Подорожание фруктов в Одессе отразилось и на сливе. Ее продают по 60, а виноград держится на уровне 200 за килограмм.

Арбузы сейчас продаются по 20 грн, дыни же имеют немного большие ценники от 40 до 45. Авокадо можно купить за 40–70 за штуку, а имбирь стоит от 100 до 250 за килограмм.

В то же время, аналитики EastFruit говорят, что в целом на эту категорию товаров стоимость по всей стране упала, если сравнивать с прошлыми месяцами.

Так ценники на голубику упали до 150–230, хотя раньше можно было заплатить и 280. Малина подешевела до 130–180. Черная и красная смородина тоже продавались дешевле, 130–190 и 70–150 грн соответственно.

Груша также начала дешеветь и на конец прошлой рабочей недели продавалась по 37-70. Вместе с тем ценники на черешню немного выросли со 180-220 до 180-260 гривен. Так что рынок отличается в зависимости от региона и некоторым украинцам не приходится платить так много, как на "Привозе".

Однако, чтобы сэкономить, стоит сравнивать ценники, искать акционные предложения или покупать сразу в большом количестве. Тоже есть надежда на скидку.

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