У розпал сезону консервації подорожчання овочів в Дніпропетровській області може неприжмно вдарити по гаманцях місцевих.

Подорожчання овочів в Дніпропетровській області стосується Дніпра та Кам'янського, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі вже почали активно готуватися до зими, але цьогорічні ціни змушують добре подумати, перш ніж купити продукти. Подорожчання овочів в Дніпропетровській області стало помітним на старті сезону консервації, коли попит на огірки, помідори, перець і баклажани зазвичай зростає.

Люди масово їдуть на оптові ринки у пошуках вигоди, хоча навіть на «Озерці» чи на ринку в Кам’янському знайти справді дешевий товар непросто.

Подорожчання овочів в Дніпропетровській області особливо відчули ті, хто щороку робить великі заготовки. У Дніпрі, наприклад, огірки коштують від 30 до 60 гривень за кілограм. Найдорожчі сорти, такі як корнішони з жовтими пуп’янками, тягнуть на всі 60.

Проте продавці готові поступитися, якщо берете більше десяти кілограмів. У такому разі можна розраховувати на знижку до 45 грн. Помідори стартують від 30. За найкращі червоні черрі доведеться віддати до 80. Це суттєво більше, ніж минулого року.

На ринку в Кам’янському ситуація трохи інша. Огірки пропонують від 25 до 30. Якщо пощастить і знайдете товар трохи гіршої якості, наприклад для переробки, то можна придбати за 18. Найдешевші сорти, звичайно, виглядають не надто апетитно, але для певних заготовок підходять ідеально.

Щодо інших продуктів, то солодкий болгарський перець коштує 20-25, в залежності від кольору та сорту. Гострий перець трохи дешевший. Його можна взяти за 20. Баклажани продають у межах 30-40 грн за кілограм.

Варто зазначити, що й тут продавці знижують вартість при великих обсягах покупки. Наразі ринки зберігають свою популярність, бо попри достатньо великі цінники, тут позна знайти свіжу продуктію за розумну ціну.

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