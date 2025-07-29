В разгар сезона консервации подорожание овощей в Днепропетровской области может неприятно ударить по кошелькам местных.

Подорожание овощей в Днепропетровской области касается Днепра и Каменского, сообщает Politeka.

Местные жители уже начали активно готовиться к зиме, но нынешние цены заставляют хорошо подумать, прежде чем купить продукты. Подорожание овощей в Днепропетровской области стало заметно на старте сезона консервации, когда спрос на огурцы, помидоры, перец и баклажаны обычно растет.

Люди массово едут на оптовые рынки в поисках выгоды, хотя даже на Озерке или на рынке в Каменском найти действительно дешевый товар непросто.

Подорожание овощей в Днепропетровской области особенно ощутили те, кто ежегодно делает большие заготовки. В Днепре, например, огурцы стоят от 30 до 60 гривен за килограмм. Самые дорогие сорта, такие как корнишоны с желтыми бутонами, тянут на все 60.

Однако продавцы готовы уступить, если берете больше десяти килограммов. В этом случае можно рассчитывать на скидку до 45 грн. Помидоры стартуют от 30. За лучшие красные черри придется отдать до 80. Это значительно больше, чем в прошлом году.

На рынке в Каменском ситуация несколько иная. Огурцы предлагают от 25 до 30. Если повезет и найдете товар немного худшего качества, например для переработки, то можно приобрести за 18. Самые дешевые сорта, конечно, смотрятся не слишком аппетитно, но для определенных заготовок идеально подходят.

Что касается других продуктов, то сладкий болгарский перец стоит 20-25 в зависимости от цвета и сорта. Острый перец немного дешевле. Его можно взять за 20. Баклажаны продают в пределах 30–40 грн за килограмм.

Следует отметить, что и здесь продавцы снижают стоимость при больших объемах покупки. Сейчас рынки сохраняют свою популярность, потому что, несмотря на достаточно большие ценники, здесь поздно найти свежую продуктию по разумной цене.

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