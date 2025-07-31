Грошова допомога для ВПО з 1 серпня у Харківській області не передбачена, якщо будь-хто з родини вже отримував фінансування.

Грошова допомога для ВПО з 1 серпня у Харківській області на придбання пічного побутового палива доступна для мешканців Печенізької громади, які відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Печенізька селищна рада. Ініціатива спрямована на забезпечення українців твердим паливом у межах підготовки до опалювального періоду 2025–2026 років.

Прийом заяв триватиме з 29 липня до 5 серпня включно в приміщенні ЦНАПу Печенізької селищної ради з 08:00 до 17:00. Для жителів сіл реєстрацію організовують старостати.

Податися можуть лише домогосподарства, що опалюються виключно твердим пічним побутовим паливом і не отримували аналогічної цільової підтримки у 2025 році.

Розмір виплат, за інформацією селищної ради, складає 19 400 гривень на одне домогосподарство.

До категорій, які мають право подати заяву, належать: пенсіонери, багатодітні, одинокі матері/батьки, особи з інвалідністю, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, а також переміщені сім’ї.

Грошова допомога для ВПО з 1 серпня у Харківській області не передбачена, якщо будь-хто з родини вже отримував фінансування від інших міжнародних партнерів.

Для реєстрації потрібно мати копії паспортів, ідентифікаційних кодів, документів, що підтверджують право на пільги, фактичне проживання, техпаспорт із видом опалення, а також роздруковані банківські реквізити.

Запис проводиться лише в зазначені терміни.

До слова, на Харківщині українці також можуть отримати субсидію. Під час розрахунку субсидії для пенсіонерів у Харківській області враховуються доходи усіх членів домогосподарства. До уваги беруться як основні, так і додаткові джерела доходу.

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