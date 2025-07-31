Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Харьковской области не предусмотрена, если кто-либо из семьи уже получал финансирование.

Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Харьковской области на приобретение печного бытового топлива доступна жителям Печенежской общины, которые отвечают определенным критериям, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Печенежский поссовет. Инициатива направлена на обеспечение украинцев твердым топливом в рамках подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Прием заявлений продлится с 29 июля по 5 августа включительно в помещении ЦНАПа Печенежского поселкового совета с 08:00 до 17:00. Для жителей деревень регистрацию организуют старостаты.

Податься могут только домохозяйства, отапливаемые исключительно твердым печным бытовым топливом и не получавшие аналогичной целевой поддержки в 2025 году.

Размер выплат, по информации поссовета, составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство.

К категориям, имеющим право подать заявление, относятся: пенсионеры, многодетные, одинокие матери/родители, лица с инвалидностью, приемные семьи, детские дома семейного типа, а также перемещенные семьи.

Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Харьковской области не предусмотрена, если кто-либо из семьи уже получал финансирование от других международных партнеров.

Для регистрации требуется копия паспортов, идентификационных кодов, документов, подтверждающих право на льготы, фактическое проживание, техпаспорт с видом отопления, а также распечатанные банковские реквизиты.

Запись производится только в указанные сроки.

Кстати, на Харьковщине украинцы также могут получить субсидию. При расчете субсидии для пенсионеров в Харьковской области учитываются доходы всех членов домохозяйства.

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