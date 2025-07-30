Грошова допомога для ВПО з 1 серпня в Одесі є частиною ширшої гуманітарної програми, яка охоплює найбільш вразливі родини, постраждалі від воєнних дій.

Грошова допомога для ВПО з 1 серпня в Одесі надається в межах ініціативи RISE, яку реалізує Карітас-Спес-Одеса, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Caritas Spes Odessa.

Це призначено родинам, що змушені були залишити домівки через війну та наразі перебувають у критичних обставинах. Йдеться про мешканців Одеської та Миколаївської областей, які не мають стабільного доходу та не можуть самостійно подолати фінансові труднощі.

Організація інформує, що розмір підтримки визначають окремо, залежно від конкретної ситуації. Підхід є індивідуальним, аби врахувати реальні обставини кожної родини, яка звертається.

Надання послуг можливе лише після попереднього запису у відповідних місцевих осередках. В Одесі прийом ведеться за адресою: вул. Мала Арнаутська, 88.

Щоб подати заявку, потрібно скористатися телеграм-ботом. Тільки після заповнення анкети представники організації можуть визначити обсяг і формат необхідної підтримки.

Грошова допомога для ВПО з 1 серпня в Одесі є частиною ширшої гуманітарної програми, яка охоплює найбільш вразливі родини, постраждалі від воєнних дій. Проєкт RISE спрямований на покриття базових потреб внутрішньо переміщених осіб, зокрема у регіонах, де навантаження на місцеві ресурси залишається критичним.

До слова, на Одещині також можна отримати безкоштовні продукти. У «Гостинній Хаті» можна отримати широкий спектр необхідних речей. Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, засоби особистої гігієни для дорослих і дітей, побутову хімію, одяг, медикаменти, посуд, дитячі іграшки та предмети першої необхідності. Для тих, хто потребує не лише матеріальної, але й емоційної підтримки, працюють психологи та консультанти.

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