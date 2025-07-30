Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Одессе является частью более широкой гуманитарной программы, охватывающей наиболее уязвимые семьи, пострадавшие от военных действий.

Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Одессе предоставляется в рамках инициативы RISE, которую реализует Каритас-Спес-Одесса, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Caritas Spes Odessa .

Это назначено семьям, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны и находятся в критических обстоятельствах. Речь идет о жителях Одесской и Николаевской областей, которые не имеют стабильного дохода и не могут самостоятельно справиться с финансовыми трудностями.

Организация информирует, что размер поддержки определяется в зависимости от конкретной ситуации. Подход индивидуален, чтобы учесть реальные обстоятельства каждой обращающейся семьи.

Предоставление услуг возможно только после предварительной записи в соответствующих местных центрах. В Одессе прием ведется по адресу ул. Малая Арнаутская, 88

Чтобы подать заявку, нужно воспользоваться телеграмм-ботом . Только после заполнения анкеты представители организации могут определить объем и формат необходимой поддержки.

Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Одессе является частью более широкой гуманитарной программы, охватывающей наиболее уязвимые семьи, пострадавшие от военных действий. Проект RISE направлен на покрытие базовых потребностей внутренне перемещенных лиц, в частности в регионах, где нагрузка на местные ресурсы остается критической.

Кстати, на Одесщине также можно получить бесплатные продукты. В «Гостиной Доме» можно получить широкий спектр необходимых вещей. Предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, средства личной гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, одежда, медикаменты, посуда, детские игрушки и предметы первой необходимости. Для тех, кто нуждается не только в материальной, но и эмоциональной поддержке, работают психологи и консультанты.

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