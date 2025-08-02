Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області торкнеться відразу кількох населених пунктів, тож варто бути до цього готовими.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області стосується одинадцяти сіл Моршинської громади, повідомляє Politeka.

Як інформують в Моршинській міській раді, підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області, зокрема за вивезення сміття, відбудеться 1 вересня. Приватний підприємець, який займається управлінням побутовими відходами, повідомив про зміну розцінок.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області торкнеться насамперед сіл Довге, Фалиш, Станків, Лисовичів, Баня Лисовицька, Долішнє, Горішнє, Нижня Лукавиця, Верхня Лукавиця, Воля Задеревацька та Задеревач.

Це зумовлено зростанням вартості утилізації сміття на Стрийському полігоні. Стрийська міська рада ухвалила нову ціну на видалення побутових відходів. Згідно з рішенням № 222 від 3 липня 2025 року, за тонну доведеться платити вже не 700 гривень, а 750,30.

Таке зростання тягне за собою автоматичну зміну розцінок і на вивезення сміття. Новий розрахунок передбачає, що кожному мешканцю сіл громади доведеться платити 32 гривні на місяць. Нова вартість базується на середньорічній нормі накопичення побутових відходів: 0,240 тонни або 1,2 кубічних метра на одну людину.

Структуру нової ціни у 320,40 гривень за 1 м³ місцевим мешканцям надали. Матеріальні витрати залишаються на рівні 67,87 грн. Пряма оплата праці становить 33,96. Інші витрати, серед яких ЄСВ і амортизація, складуть 10,11. Загальновиробничі витрати - 10,42, адміністративні - 9,49. Додатково враховано витрати зі збуту - 10,14.

Загальна вартість послуг з перевезення і збирання відходів без ПДВ - 141,99. З урахуванням ПДВ у розмірі 28,39 остаточна ціна досягає 170,33. Видалення побутових відходів теж включено у структуру - 150,06 за кубометр. У підсумку загальна сума становить 320,39 грн за кубічний метр з ПДВ.

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