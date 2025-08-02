Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области коснется сразу нескольких населенных пунктов, поэтому следует быть к этому готовыми.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области касается одиннадцати сел Моршинского общества, сообщает Politeka.

Как информируют в Моршинском городском совете, повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области, в частности, за вывоз мусора, состоится 1 сентября. Частный предприниматель, занимающийся управлением бытовыми отходами, сообщил об изменении расценок.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области прежде всего коснется сел Долгое, Фалыш, Станок, Лысовичей, Баня Лисовицкая, Долишнее, Горишнее, Нижняя Лукавица, Верхняя Лукавица, Воля Задеревацкая и Задеревач.

Это обусловлено ростом стоимости утилизации мусора на Стрыйском полигоне. Стрыйский городской совет принял новую цену на удаление бытовых отходов. Согласно решению №222 от 3 июля 2025 года, за тонну придется платить уже не 700 гривен, а 750,30.

Такой рост влечет автоматическое изменение расценок и на вывоз мусора. Новый расчет предполагает, что каждому жителю сел общины придется платить 32 гривны в месяц. Новая стоимость базируется на среднегодовой норме накопления бытовых отходов: 0,240 тонн или 1,2 кубических метра на одного человека.

Структуру новой цены в 320,40 гривен за 1 м3 местным жителям предоставили. Материальные издержки остаются на уровне 67,87 грн. Прямая оплата труда составляет 33,96. Прочие расходы, среди которых ЕСВ и амортизация, составят 10,11. Общепроизводственные расходы – 10,42, административные – 9,49. Дополнительно учтены расходы по сбыту – 10,14.

Общая стоимость услуг по перевозке и сбору отходов без НДС – 141,99. С учетом НДС в размере 28,39 окончательная цена достигает 170,33. Удаление бытовых отходов тоже включено в структуру – 150,06 за кубометр. В итоге общая сумма составляет 320,39 грн. за кубический метр по НДС.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.