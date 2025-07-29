Подібні економічні зрушення можуть виявитися не відразу, але підвищення цін на електроенергію в Запоріжжі з 1 серпня вплине на всіх.

Підвищення цін на електроенергію в Запоріжжі з 1 серпня стосується вартості світла у вечірній період доби для частини споживачів, повідомляє Politeka.net.

Рішення прийнала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Йдеться про коригування граничних розцінок — так званих прайс-кепів — що застосовуватимуться в години пікового навантаження на енергосистему. Ці зміни стосуються основних сегментів оптового ринку електроенергії: ринку «на добу наперед», внутрішньодобового та балансуючого.

Згідно з оновленими нормами, у часовому проміжку з 17:00 до 23:00 відбуватиметься суттєве підвищення максимально допустимої вартості електроенергії. Зокрема, «на добу наперед» (РДН) та на внутрішньодобовому (ВДР) ціна однієї мегават-години електроенергії зросте з 9 000 гривень до 15 000 гривень. Балансуючий ринок також зазнає змін: гранична вартість електроенергії тут підвищиться з 10 000 гривень до 16 000 гривень за одну мегават-годину. Таким чином, середнє зростання прайс-кепів у вечірній час складе 1,67 раза, що є вагомим сигналом для всіх учасників енергетичного ринку.

Варто підкреслити, що підвищення цін на електроенергію в Запоріжжі з 1 серпня не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів. Для населення зберігається чинний фіксований тариф, який наразі становить 4 гривні 32 копійки за одну кіловат-годину. Такий тариф забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на державні енергетичні підприємства.

Проте аналітики й енергетичні експерти застерігають, що хоч ціни для побутових споживачів залишаються без змін, підвищення цін на електроенергію в Запоріжжі з 1 серпня для бізнесу та промисловості матиме опосередкований, але відчутний вплив на економіку.

Виробничі компанії, логістичні оператори, постачальники послуг і торгівельні мережі змушені будуть врахувати нові витрати на електроенергію у своїй ціновій політиці. Це, своєю чергою, призведе до поступового подорожчання товарів і послуг на внутрішньому ринку, що згодом може посилити інфляційний тиск і позначитися на купівельній спроможності громадян.

Подібні економічні зрушення можуть проявитися не одразу, але поступово стануть відчутними у цінах на продукти, одяг, транспорт, комунальні послуги та інші повсякденні витрати.

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