Подобные экономические сдвиги могут проявиться не сразу, но повышение цен на электроэнергию в Запорожье с 1 августа повлияет на всех.

Повышение цен на электроэнергию в Запорожье с 1 августа касается стоимости света в вечерний период времени для части потребителей, сообщает Politeka.net.

Решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Речь идет о корректировке предельных расценок – так называемых прайс-кепов – которые будут применяться в часы пиковой нагрузки на энергосистему. Эти изменения касаются основных сегментов оптового рынка электроэнергии: рынка «в сутки вперед», внутрисуточного и балансирующего.

Согласно обновленным нормам, во временном промежутке с 17:00 до 23:00 будет происходить существенное повышение максимально допустимой стоимости. В частности, «на сутки вперед» (РДН) и на внутрисуточном (ВДР) стоимость одного мегаватт-часа вырастет с 9 000 гривен до 15 000 гривен. Балансирующий рынок также претерпевает изменения: предельная сумма здесь повысится с 10 000 гривен до 16 000 гривен за один мегаватт-час. Таким образом, средний рост прайс-кепов в вечернее время составит 1,67 раза, что является значительным сигналом для всех участников энергетического рынка.

Следует подчеркнуть, что повышение цен на электроэнергию в Запорожье с 1 августа не повлияет на бытовых потребителей. Для населения сохраняется действующий фиксированный тариф, который составляет 4 гривны 32 копейки за один киловатт-час. Такой тариф обеспечивается через механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на государственные энергетические предприятия.

Однако аналитики и энергетические эксперты предостерегают, что, хотя цены для бытовых потребителей остаются без изменений, повышение цен на электроэнергию в Запорожье с 1 августа для бизнеса и промышленности будет иметь опосредованное, но ощутимое влияние на экономику.

Производственные компании, логистические операторы, поставщики услуг и торговые сети будут вынуждены учесть новые расходы на электроэнергию в своей ценовой политике. Это в свою очередь приведет к постепенному удорожанию товаров и услуг на внутреннем рынке, что впоследствии может усилить инфляционное давление и сказаться на покупательной способности граждан.

Подобные экономические сдвиги могут проявиться не сразу, но постепенно станут ощутимы в стоимости на продукты, одежду, транспорт, коммунальные услуги и другие ежедневные расходы.

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