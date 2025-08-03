Грошова допомога для ВПО у серпні в Миколаївській області координується Карітасом Миколаїв та реалізується в рамках тривалого плану.

Грошова допомога для ВПО в серпні у Миколаївській області стане частиною масштабного проєкту, який реалізує Карітас Україна у співпраці з Гуманітарним фондом для України, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сама організація.

Стартувала велика ініціатива, що охоплює жителів Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. Її реалізовують п’ять регіональних осередків благодійної мережі Caritas. Проєкт передбачає кілька напрямків підтримки для постраждалих внаслідок бойових дій та тих, хто був змушений покинути домівки.

Через представництва у Кам’янському, Кривому Розі, Запоріжжі, Миколаєві та Маріуполі надаватиметься широкий спектр послуг. Це зокрема ремонт житла, облаштування місць тимчасового розміщення, забезпечення побутовими наборами та допомога особам з інвалідністю.

Також організовано психологічну підтримку, юридичні консультації та фінансову допомогу в кризових центрах. Окремі осередки здійснюють видачу гарячого харчування та медичний супровід дистанційно. Працюють інклюзивні простори й ініціативи, орієнтовані на сім’ї з дітьми.

Грошова допомога для ВПО з 1 серпня у Миколаївській області координується Карітасом Миколаїв та реалізується у межах тривалого плану — з червня 2025 до травня 2026 року.

Усі команди вже провели стартові зустрічі й розпочали активну роботу на місцях.

До слова, українці також можуть отримати виплати до Дня Незалежності. У 2025 році розміри підтримки на Миколаївщині для пенсіонерів та інших категорій громадян визначено постановою Кабінету Міністрів України, а самі кошти традиційно спрямовані на підтримку ветеранів, постраждалих під час воєн, учасників Революції Гідності та членів родин загиблих Захисників.

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