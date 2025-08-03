Денежная помощь для ВПЛ в августе в Николаевской области координируется Каритасом Николаев и реализуется в рамках длительного плана.

Денежная помощь для ВПЛ в августе в Николаевской области станет частью масштабного проекта, который реализует Каритас Украина в сотрудничестве с Гуманитарным фондом для Украины, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сама организация .

Стартовала большая инициатива, охватывающая жителей Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей. Ее реализуют пять региональных центров благотворительной сети Caritas. Проект предусматривает несколько направлений поддержки для пострадавших в результате боевых действий и тех, кто был вынужден покинуть дома.

Через представительства в Каменском, Кривом Роге, Запорожье, Николаеве и Мариуполе будет предоставлен широкий спектр услуг. Это, в частности, ремонт жилья, обустройство мест временного размещения, обеспечение бытовыми наборами и помощь лицам с инвалидностью.

Также организована психологическая поддержка, юридические консультации и финансовая помощь в кризисных центрах. Отдельные ячейки осуществляют выдачу горячего питания и медицинское сопровождение дистанционно. Работают инклюзивные просторы и инициативы, ориентированные на семьи с детьми.

Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Николаевской области координируется Каритасом Николаев и реализуется в рамках длительного плана - с июня 2025 по май 2026 года.

Все команды уже провели стартовые встречи и приступили к активной работе на местах.

Кстати, украинцы также могут получить выплаты ко Дню Независимости. В 2025 году размеры поддержки на Николаивщине для пенсионеров и других категорий граждан определены постановлением Кабинета Министров Украины, а сами средства традиционно направлены на поддержку ветеранов, пострадавших во время войн, участников Революции Достоинства и членов семей погибших Защитников.

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