Підвищення цін на електроенергію в Полтавській області з 1 серпня торкнеться лише годин вечірнього піку, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила про важливі зміни, які стосуються вартості світла у вечірні години.

Йдеться про оновлення граничних розцінок на світло — так званих прайс-кепів — які діятимуть у піковий період навантаження з сімнадцятої години вечора до двадцять третьої години ночі. Підвищення цін на електроенергію в Полтавській області з 1 серпня охоплює основні сегменти оптового енергетичного ринку, зокрема ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий, а також балансуючий.

Згідно з оновленими правилами, вартість одного мегават-години електроенергії на ринку "на добу наперед" та на внутрішньодобовому ринку зросте з дев’яти тисяч гривень до п’ятнадцяти тисяч гривень. У той же час ціна на електроенергію на балансуючому ринку зросте з десяти тисяч гривень до шістнадцяти тисяч гривень за мегават-годину. Таким чином, у пікові години доби гранична вартість електроенергії підвищується у середньому у один цілих шістдесят сім сотих рази.

Варто зазначити, що підвищення цін на електроенергію в Полтавській області з 1 серпня не зачіпають інтересів побутових споживачів. Для простих громадян залишається чинним фіксований тариф. Його розмір становить чотири гривні тридцять дві копійки за одну кіловат-годину. Цей тариф утримується на стабільному рівні завдяки механізму покладання спеціальних обов’язків. Такий державний інструмент дозволяє зберегти доступну ціну для населення навіть в умовах змін на ринку.

Однак фахівці застерігають: хоча тарифи для домогосподарств залишаються незмінними, підвищення вартості електроенергії для промислових підприємств може мати непрямий, але відчутний вплив на громадян. Бізнес, змушений витрачати більше на оплату електроенергії, перекладатиме ці витрати у вартість товарів та послуг. Як наслідок, це призведе до зростання цін у роздрібній торгівлі та на ринку послуг, що може стати додатковим фактором інфляційного тиску на економіку.

У самій Національній комісії підкреслюють, що ухвалене рішення є вимушеним кроком, продиктованим реаліями нинішньої ситуації в енергетичному секторі. Через обмеженість генерувальних потужностей в Україні та значну вартість імпортованої електроенергії необхідно було вжити заходів, які дозволять енергосистемі працювати стабільно та ефективно.

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