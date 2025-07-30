Повышение цен на электроэнергию в Полтавской области с 1 августа коснется всего часов вечернего пика, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, объявила о важных изменениях, касающихся стоимости света в вечерние часы.

Речь идет об обновлении предельных расценок на свет — так называемых прайс-кепов — которые будут действовать в пиковый период нагрузки с семнадцати часов вечера до двадцати трех часов ночи. Повышение цен на электроэнергию в Полтавской области с 1 августа охватывает основные сегменты оптового энергетического рынка, в частности "на сутки вперед", внутрисуточный, а также балансирующий.

Согласно обновленным правилам, прайс одного мегаватт-часа на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке вырастет с девяти тысяч гривен до пятнадцати тысяч гривен. В то же время цена на электроэнергию на балансирующем рынке вырастет с десяти тысяч гривен до шестнадцати тысяч гривен за мегаватт-час. Таким образом, в пиковые часы суток предельная стоимость повышается в среднем в один целых шестьдесят семьсот раза.

Следует отметить, что повышение цен на электроэнергию в Полтавской области с 1 августа не затрагивает интересы бытовых потребителей. Для обычных людей остается действующим фиксированный тариф. Его размер составляет четыре гривны тридцать две копейки за один киловатт-час. Этот тариф удерживается на стабильном уровне благодаря механизму возложения специальных обязанностей. Такой государственный инструмент позволяет сохранить доступную цену населению даже в условиях изменений.

Однако специалисты предостерегают: хотя тарифы для домохозяйств остаются неизменными, повышение стоимости для промышленных предприятий может оказать косвенное, но ощутимое влияние на граждан. Бизнес, вынужденный тратить больше на оплату света, будет переводить эти расходы в стоимость товаров и услуг. Как следствие, это приведет к росту суммы в розничной торговле и рынке услуг, что может стать дополнительным фактором инфляционного давления на экономику.

В самой Национальной комиссии подчеркивают, что принятое решение является вынужденным шагом, продиктованным реалиями нынешней ситуации в энергетическом секторе. Из-за ограниченности генерирующих мощностей в Украине и значительной стоимости импортируемой электроэнергии необходимо было принять меры, которые позволят энергосистеме работать стабильно и эффективно.

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