Підвищення цін на електроенергію в Києві з 1 серпня торкнеться не всіх українських споживачів.

Підвищення цін на електроенергію в Києві з 1 серпня вдарить по частині українців, збільшення граничної вартості станеться майже в 2 рази, повідомляє Politeka.net.

Таке рішення прийняла Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Підвищення цін на електроенергію в Києві з 1 серпня торкнеться непобутових споживачів. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Згідно з новою постановою, вартість світла у пікові години — а саме з п’ятої вечора до одинадцятої ночі — зросла у півтора раза. Це підвищення цін на електроенергію в Києві з 1 серпня стосується виключно бізнесу та промисловості.

Зміни не зачіпають побутових споживачів напряму, адже для населення діє єдиний державний тариф, який регулюється через механізм покладання спеціальних обов’язків.

Таким чином, українські домогосподарства продовжать сплачувати фіксовану суму за кожну кіловат-годину спожитої електроенергії. Проте, як попереджають фахівці, нові ціни можуть мати опосередкований вплив. Зростання витрат бізнесу на енергію може відобразитися на загальній вартості товарів та послуг, що врешті-решт відчує на собі населення через підвищення цін.

Зокрема, у вечірній період з сімнадцятої до двадцять третьої години «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку ціна виросла з дев’яти тисяч гривень до п’ятнадцяти тисяч гривень за одну мегават-годину. На балансуючому ринку в цей самий період вона збільшилася з десяти тисяч до шістнадцяти тисяч гривень за мегават-годину.

В інші години доби граничні ціни залишилися без змін. Зокрема, на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 - 5 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 - 6 900,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна - 10,00 гривень/МВт·год;

На балансуючому ринку НКРЕКП залишила максимальну граничну ціну з 00:00 до 07:00 - 6 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 - 8 250,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна - 0,01 гривень/МВт·год.

Таким чином, нова політика ціноутворення має стимулювати ефективніше використання електроенергії у години пікового навантаження, а також сприяти стабілізації енергетичного балансу країни в умовах високого попиту та складної ситуації в енергосистемі.

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