Повышение цен на электроэнергию в Киеве с 1 августа коснется не всех украинских потребителей.

Повышение цен на электроэнергию в Киеве с 1 августа отразится на части украинцев, увеличение предельной стоимости произойдет почти в 2 раза, сообщает Politeka.net.

Такое решение приняла Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Повышение цен на электроэнергию в Киеве с 1 августа коснется небытовых потребителей. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Согласно новому постановлению, стоимость света в пиковые часы — а именно с пяти вечера до одиннадцати ночи — выросла в полтора раза. Это повышение цен на электроэнергию в Киеве с 1 августа относится исключительно к бизнесу и промышленности.

Изменения не затрагивают бытовых потребителей напрямую, ведь для населения действует единый государственный тариф, регулирующийся через механизм возложения специальных обязанностей.

Таким образом, украинские домохозяйства продолжат платить фиксированную сумму за каждый киловатт-час потребленной электроэнергии. Однако, как предупреждают специалисты, новые рассценки могут оказать косвенное влияние. Рост расходов бизнеса на энергию может отразиться на общей стоимости товаров и услуг, что в конце концов почувствует население из-за повышения стоимости.

В частности, в вечерний период с семнадцати до двадцати трех часов «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке цена выросла с девяти тысяч гривен до пятнадцати тысяч гривен за один мегаватт-час. На балансирующем рынке в этот же период она увеличилась с десяти тысяч до шестнадцати тысяч гривен за мегаватт-час.

В другие часы суток предельные цены остались без изменений. В частности, на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке: максимальные предельные суммы с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·ч; с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·ч; минимальная предельная стоимость – 10,00 гривен/МВт·ч;

На балансирующем рынке НКРЭКУ оставила максимальную предельную сумму с 00:00 до 07:00 - 6 600,00 грн/МВт·ч; гривен/МВт·час.

Таким образом, новая политика ценообразования должна стимулировать более эффективное использование электроэнергии в часы пиковой нагрузки, а также способствовать стабилизации энергетического баланса страны в условиях высокого спроса и сложной ситуации в энергосистеме.

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