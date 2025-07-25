Новий графік руху транспорту в Києві буде введно на кілька днів, зміни охоплять популярні маршрути в столиці, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у КМДА.

У нічний період з 25 по 27 липня, з 22:00 до 00:00, введуть новий графік руху транспорту в Києві та відбудуться зміни маршрутів тролейбусів № 3, № 40 та, за необхідності, автобусного рейсу № 69. Причиною змін стало обмеження руху транспорту на Солом’янській площі.

Як курсуватимуть тролейбуси у період нового графіку руху транспорту в Києві:

№ 3 здійснюватиме пересування від станції метро «Палац спорту» до Митрополита Василя Липківського за звичним розкладом. Далі транспорт прямує по Січеславській. У зворотному напрямку рейс пролягатиме через Георгія Кірпи, Січеславську, далі по Івана Огієнка, проспекту Повітряних Сил до Севастопольської площі.

№ 40 починатиме поїздку від Кадетський Гай до Солом’янської площі за звичним напрямком. Потім пересування продовжиться по проспекту Повітряних Сил, Івана Огієнка, Георгія Кірпи (у зворотному напрямку – по Січеславській), Митрополита Василя Липківського, далі транспорт пройде Гетьмана Павла Скоропадського, Жилянською (у зворотному напрямку – Саксаганського), Шота Руставелі і далі до станції метро «Палац спорту». Цей напрямок дублює пересування тролейбусів № 9-К.

№ 69 також може змінити маршрут у разі повного перекриття Солом’янської площі. У такому випадку він рухатиметься від Литвиненко-Вольгемут до Солом’янської площі за своїм звичним маршрутом, – через проспект Повітряних Сил, Івана Огієнка, Георгія Кірпи (у зворотному напрямку – по вулиці Січеславській), Митрополита Василя Липківського і за звичайним маршрутом до станції метро «Палац спорту».

Комунальне підприємство «Київпастранс» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає пасажирів завчасно планувати свої поїздки в період змін.

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