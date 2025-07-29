Повний графік відключення світла в Харківській області 30 і 31 липня розміщено на офіційному порталі громади.

Оприлюднено графік відключення світла в Харківській області 30 та 31 липня, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційною інформацією, у Люботинській міській територіальній громаді, Харківський район, заплановано припинення електропостачання на окремих локаціях у два дні поспіль — 30 та 31 липня 2025 року.

У вівторок, 30 числа, з 09:00:44 до 17:00:59 знеструмлення відбудеться за адресами: вул.Короленка, Караванська (№74, 76, 78, 80, 82, 82А, 101), Каштанова (№2), а також Павла Глазового, Романа Лисенка, Соняшникова (№87), пров.Павла Чубинського.

У середу, 31 липня, з 09:00:29 по 17:00:59, електроенергію буде тимчасово відключено на Дмитрівській, Княжій, Коцюбинського, Садовій, пров.Княжий, в-дЖасміновий, в-дКняжий, в-дКолодежний, в-дПролісковий, в-дРомашковий, Білогірській, Бєляєвській, Державній, Крутій, Курортній, Миколи Лисенка, Нове Життя, Огородній, Полтавський Шлях, Рєпіна, Ромашковій, Хижного, м-нКняжий, пров.Бєляєвський, Житній, Колодяжний, Коцюбинського, пров.Крутий, Миколи Лисенка, Огородний, Спортивний, сад.тов.Центр.

Енергопостачання призупиняється на час проведення технічних заходів. Повний графік відключення світла в Харківській області з 30 по 31 липня розміщено на офіційному порталі громади.

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