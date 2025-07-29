Полный график отключения света в Харьковской области 30 и 31 июля размещен на официальном портале общины.

Обнародован график отключения света в Харьковской области 30 и 31 июля, сообщает Politeka.

Согласно официальной информации , в Люботинской городской территориальной общине, Харьковский район, запланировано прекращение электроснабжения на отдельных локациях в два дня подряд - 30 и 31 июля 2025 года.

Во вторник, 30 числа, с 09:00:44 до 17:00:59 будут отключены электроснабжение по следующим адресам: улица Короленко, улица Караванская (дома № 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 101), улица Каштанова (дом № 2), а также улица Павла Глазового, улица Романа Лысенко, улица Соняшникова (дом № 87), улица Павла Чубинского.

В среду, 31 июля, с 09:00:29 до 17:00:59 временно отключат электричество в городах Дмитровская, Княжий, Коцюбинский, Садовая, Княжий пер., Ясминовый пер., Княжий пер., Колодежный пер., Пролисковый пер., Ромашковый пер., Белогорская, Беляевская, Держажня, Круты, Курортная, Николая Лысенко, Новое Життя, Огородный, Полтавский шлях, Репин, Ромашковый, Хижный, Княжий пер., Беляевский, Житный, Колодяжный, Коцюбинский, Крутой пер., Николая Лысенко, Огородный, Спортивный, садовый центр.

Энергоснабжение приостанавливается на время проведения технических мероприятий. Полный график отключения света в Харьковской области с 30 по 31 июля размещен на официальном портале общины.

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