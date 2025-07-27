Графік відключення води на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Харкові вже опублікували, тож розповідаємо детальніше.

Місцевим доведеться запастися терпінням, адже графік відключення води на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Харкові охоплює десятки вулиць і сотні будинків у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі 1562, частина обмежень уже стартувала, але графік відключення води на тиждень у Харкові буде охоплювати дати з 28 липня по 3 серпня.

Причина полягає у планових ремонтах на тепломережах і аварійні роботи, які проводять у межах підготовки до зими. У графіку відключення води на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Харкові опинилися житлові будинки на вулиці Молочній, зокрема будинки 3, 3 корп 1, 2 і 3, а також усього вісім секцій під №11.

Без гарячого душу залишаться мешканці на Молочній, 3, Георгія Тарасенка, 43 і 98, проспекті Льва Ландау, Аерокосмічному проспекті, 191, 191-А, 193, 193-А, 95-А, 199, 199-А. Тут ремонт тривативає ще з 24.07 і продовжиться до вечора 4.08.

Наймасштабніші роботи розгортаються в районі провулка Двадцять Третього Серпня. Обмеження охоплюють усі будинки провулка, а також кілька десятків адрес на проспекті Науки, вулицях Отакара Яроша.

Також на незручності будуть чекати мешканців на Очаківська, Сумгаїтська, Дерев’янка, Космонавтів, Старицького, Професорська, Клочківська, Двадцять Третього Серпня, Станіслава Партали, Мозаїчний, Вартових Неба, Гаспринського, Генріха Алтуняна, Олександра Олеся.

Тут також подібна ситуація, адже теплого душу немає ще з 23.07 і це, знову таки, продовжиться до 4.08. Окрім цього, обмеження також включають аварійні роботи.

Гаряче водопостачання вимкнули й за такими адресами: Сомівська 12-Б, 37/39, Чигирина Юлія 10-А, Сергіївська 3-Б, 8, 8-А, Харківська набережна 16, Героїв Харкова 39, 57/63, 85, 89, 97, 131-А, 131-В, 131-Б, 131-Г, Металіста 12, Іскринська 17, 17 корп 2, Іскринський провулок 19-Ж, 19-Б, 19-В, 19-Г, Малинівська 19, Вознесенська 1-А. Тут відновлення також очікується до 23:55 4.08.

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