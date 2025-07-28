У Києві тривають масштабні ремонтні роботи, через які запроваджуються численні обмеження руху.

Обмеження руху в Києві торкнуться і пішоходів, і водіїв у кількох районах столиці, повідомляє Politeka.

У міськраді столиці просять жителів поставитися з розумінням до ситуації і планувати маршрути заздалегідь.

Обмеження руху в Києві триватимуть щонайменше до початку жовтня. З 28 липня дорожники почали оновлювати тротуари на ділянці Голосіївського проспекту. Йдеться про парну сторону проспекту від провулка Ужгородського до вулиці Виставкової.

У першу чергу перекриття стосуватимуться пішоходів, тож людям варто заздалегідь продумати альтернативні шляхи пересування. Паралельно ремонтні заходи ведуться і в Шевченківському районі.

З 24 липня частково перекрито проїзд Глибочицьким проїздом. Там фахівці ШЕУ ремонтують покриття дороги на відрізку від Січових Стрільців до Глибочицької. Завершити оновлення планують до 31 серпня. Водіїв просять бути уважними і звертати увагу на тимчасові дорожні знаки.

Окрім цього, раніше ми писали, що 10 липня у столиці повністю перекрили пішохідний міст, що проходить над Саперно-Слобідською вулицею. Одночасно з цим запроваджено часткове обмеження руху в Києві цією ж дорогою. У цій частині міста роботи триватимуть до червня 2026 року. Йдеться про локацію неподалік станції метро Видубичі.

Представники міської влади пояснили, що незручності викликані проведенням протиаварійних робіт на мосту. За безпеку конструкції відповідає КП Київавтошляхміст. Фахівці працюють над тим, щоб уникнути можливих аварійних ситуацій у майбутньому.

У КК "Київавтодор" просять вибачення за тимчасові незручності і запевняють, що ремонти проводяться задля підвищення безпеки та якості міської інфраструктури. Громадянам рекомендують заздалегідь знайомитися з масштабами перекриттів і планувати свої пересування відповідно до оновленої ситуації.

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