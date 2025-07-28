В Киеве продолжаются масштабные ремонтные работы, из-за которых вводятся многочисленные ограничения движения.

Ограничения движения в Киеве затронут и пешеходов, и водителей в нескольких районах столицы, сообщает Politeka.

В горсовете столицы просят жителей отнестись с пониманием к ситуации и планировать маршруты заранее.

Ограничения движения в Киеве продлятся, по меньшей мере, до начала октября. С 28 июля дорожники начали обновлять тротуары на участке Голосеевского проспекта. Идет речь о парной стороне проспекта от переулка Ужгородского до улицы Выставочной.

В первую очередь перекрытия будут касаться пешеходов, поэтому людям следует заранее продумать альтернативные пути передвижения. Параллельно ремонтные мероприятия ведутся и в Шевченковском районе.

С 24 июля частично перекрыт проезд по Глубочицкому проезду. Там специалисты ШЭУ ремонтируют покрытие дороги на отрезке от Сечевых Стрельцов до Глубочицкой. Завершить обновление планируется к 31 августа. Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Кроме того, ранее мы писали, что 10 июля в столице полностью перекрыли пешеходный мост, проходящий над Саперно-Слободской улицей. Одновременно с этим введено частичное ограничение движения в Киеве по этой же дороге. В этой части города работы продлятся до июня 2026 года. Речь идет о локации возле станции метро Выдубичи.

Представители городских властей объяснили, что неудобства вызваны проведением противоаварийных работ на мосту. За безопасность конструкции отвечает КП Киевавтодоргород. Специалисты работают над тем, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций в будущем.

В УК "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и уверяют, что ремонты проводятся для повышения безопасности и качества городской инфраструктуры. Гражданам рекомендуют заранее знакомиться с масштабами перекрытий и планировать свои передвижения в соответствии с обновленной ситуацией.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать