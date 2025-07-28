У Луцьку перекриють рух транспорту, через що в місті тимчасово будуть діяти обмеження, проте варто знати подробиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в розпорядженні міського голови.



У ніч із 2 на 3 серпня буде тимчасове обмеження на проспекті Перемоги. У Луцьку перекриють рух транспорту через проведення ремонтних робіт на теплових мережах, які потребують втручання в дорожнє покриття.

Згідно з розпорядженням, підписаним міським головою, перекриття охопить ділянку від вулиці Клима Савура до проспекту Соборності. У Луцьку перекриють рух транспорту з 8 години вечора 2 серпня до 6 години ранку 3 серпня.

Виконання робіт покладено на товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал».

Відповідно до умов, компанія зобов’язана забезпечити належну організацію дорожнього руху на час виконання робіт. Для цього на місці будуть встановлені всі необхідні технічні засоби – дорожні знаки, огородження, попереджувальні елементи. Після завершення робіт підрядник має повністю відновити благоустрій території, що потрапила під зону втручання.

Водночас Відділ транспорту Луцької міської ради має завчасно підготувати зміни в схемах маршрутів, що курсує через проспект Перемоги. Всі перевізники будуть поінформовані про ці зміни, щоб не допустити збоїв у роботі міських автобусів та маршруток в нічний час.

Контроль за якістю виконаних робіт та дотриманням вимог благоустрою буде здійснювати департамент муніципальної варти. Саме ця структура відповідальна за перевірку, чи буде територія належно приведена до попереднього стану після завершення ремонтних заходів.

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