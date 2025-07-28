В Луцке перекроют движение транспорта, из-за чего в городе будут временно действовать ограничения, однако стоит знать подробности, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в распоряжении городского головы.



В ночь со 2 на 3 августа будет временное ограничение на проспекте Победы. В Луцке перекроют движение транспорта из-за проведения ремонтных работ на тепловых сетях, нуждающихся в вмешательстве в дорожное покрытие.

Согласно распоряжению, подписанному городским головой, перекрытие охватит участок от улицы Клима Савура до проспекта Соборности. В Луцке перекроют движение транспорта с 8 часов вечера 2 августа до 6 часов утра 3 августа.

Выполнение ремонта возложено на общество с ограниченной ответственностью "Вельт Капитал".

В соответствии с условиями компания обязана обеспечить надлежащую организацию дорожного движения на время выполнения работ. Для этого на месте будут установлены все необходимые технические средства – дорожные знаки, ограждения, упреждающие элементы. После завершения подрядчик должен полностью восстановить благоустройство попавшей под зону вмешательства территории.

В то же время Отдел транспорта Луцкого городского совета должен заранее подготовить изменения в схемах маршрутов, курсирующих через проспект Победы. Все перевозчики будут проинформированы об этих изменениях, чтобы не допустить сбоев в работе городских автобусов и маршруток в ночное время.

Контроль за качеством выполненных работ и соблюдением требований благоустройства будет осуществлять департамент муниципального караула. Именно эта структура ответственна за проверку, будет ли территория должным образом приведена в прежнее состояние после завершения ремонтных мероприятий.

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