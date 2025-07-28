Дефіцит продуктів у Київській області продовжує створювати додатковий тиск на ринок.

Дефіцит продуктів у Київській області спричиняє зростання цін на молоко-сировину в Україні, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє AgroReview із посиланням на Асоціацію виробників молока.

Основними факторами такого здорожчання є збільшення попиту на молочну продукцію в Європі та подорожчання вершкового масла. Водночас внутрішній ринок відчуває нестачу сировини через відновлення експорту української молочної продукції до країн ЄС.

Після отримання розширених квот на експорт, підприємства активно відновили постачання до Євросоюзу, що викликало дефіцит молока-сировини в країні. Переробні заводи, зіткнувшись із браком, почали шукати дешевші варіанти для закупівлі сировини.

Зростання цін пов’язане з високим попитом на біржові молочні товари та подорожчанням вершкового масла. Аналітики прогнозують подальше підвищення закупівельних цін у липні–серпні, якщо тенденція зростання вартості масла збережеться.

У супермаркетах вже зафіксовано зростання вартості деяких позицій молока. Середня ціна за пляшку «Яготинське 2,6%» (900 мл) на 14 липня становить 59,39 грн, що майже на 5 грн більше, ніж у червні.

У різних мережах молоко продається за такими цінами: Megamarket — 64,5 грн, Auchan — 56,3, Metro — 58,76, Novus — 57,99. Молоко «Простонаше 1%» (900 мл) реалізується в середньому за 53,56 грн: у Metro — 49,82 грн, у Megamarket — 57,3 грн.

Хоча поки підвищення стосується лише окремих видів, експерти очікують подальше здорожчання молочної продукції найближчими тижнями.