Дефицит продуктов в Киевской области продолжает оказывать дополнительное давление на рынок.

Дефицит продуктов в Киевской области приводит к росту цен на молоко-сырье в Украине, сообщает Politeka.

Об этом сообщает AgroReview со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

Основными факторами такого удорожания является увеличение спроса на молочную продукцию в Европе и удорожание сливочного масла. В то же время, внутренний рынок испытывает нехватку сырья из-за возобновления экспорта украинской молочной продукции в страны ЕС.

После получения расширенных квот на экспорт предприятия активно возобновили поставки в Евросоюз, что вызвало дефицит молока-сырья в стране. Перерабатывающие заводы, столкнувшись с браком, начали искать более дешевые варианты для закупки сырья.

Рост цен связан с высоким спросом на биржевые молочные товары и удорожанием сливочного масла. Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение закупочных цен в июле-августе, если тенденция роста стоимости масла сохранится.

В супермаркетах уже зафиксирован рост стоимости некоторых позиций молока. Средняя цена за бутылку "Яготинское 2,6%" (900 мл) на 14 июля составляет 59,39 грн, что почти на 5 грн больше, чем в июне.

В разных сетях молоко продается по следующим ценам: Megamarket – 64,5 грн, Auchan – 56,3, Metro – 58,76, Novus – 57,99. Молоко «Простонаше 1%» (900 мл) реализуется в среднем за 53,56 грн: в Metro – 49,82 грн, в Megamarket – 57,3 грн.

Хотя пока повышение касается только отдельных видов, эксперты ожидают дальнейшего удорожания молочной продукции в ближайшие недели.