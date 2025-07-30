Дефіцит продуктів у Львівській області загострюється через критичну нестачу жита в Україні, що призведе до різкого зростання цін до 40–50 грн за буханець, повідомляє Politeka.

Через повну відсутність внутрішнього виробництва у 2025–2026 роках хлібопекарі будуть змушені закуповувати дорогі імпортні зернові.

Про це розповів директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський. Він зазначив, що ситуація вже є критичною, адже частина житнього борошна надходить із Польщі та країн Балтії.

Основною причиною дефіциту є небажання вітчизняних аграріїв вирощувати жито, яке має врожайність близько 40 центнерів з гектара, у порівнянні з 60 центнерами у пшениці. Це робить культуру менш прибутковою для виробників.

Велику роль у проблемі зіграла Білорусь, з якої раніше імпортували значну частину жита. З припиненням постачання з цієї країни, внутрішнього зерна стало замало навіть для базових потреб. За словами Рибчинського, ціна на жито за рік майже подвоїлася — із 6-7 тисяч гривень у 2024 році до 12-14 тисяч у травні 2025-го. Аналогічне подорожчання відбулося й у житньому борошні — з 10 до 18-20 тисяч гривень за тонну.

Дефіцит продуктів у Львівській області спричинить стрімке подорожчання житнього хліба, а деякі виробники можуть припинити його випікання через нерентабельність. Імпортна сировина коштує значно дорожче, а вітчизняна стає менш доступною.

Водночас експерт сподівається, що високі ціни знову зроблять жито привабливим для аграріїв, і у сезоні 2026/2027 будуть збільшені посівні площі, що допоможе стабілізувати ринок. Проте 2025–2026 роки залишаться періодом адаптації та випробувань для галузі.

Джерело: interfax

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