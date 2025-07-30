Дефицит продуктов во Львовской области обостряется из-за критической нехватки ржи в Украине, что приведет к резкому росту цен до 40–50 грн за буханку, сообщает Politeka.

Из-за полного отсутствия внутреннего производства в 2025-2026 годах хлебопеки будут вынуждены закупать дорогие импортные зерновые.

Об этом рассказал директор Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский. Он отметил, что ситуация уже критическая, ведь часть ржаной муки поступает из Польши и стран Балтии.

Основной причиной дефицита является нежелание отечественных аграриев выращивать рожь, которая имеет урожайность около 40 центнеров с гектара по сравнению с 60 центнерами в пшенице. Это делает культуру менее прибыльной для производителей.

Большую роль в проблеме сыграла Беларусь, из которой ранее импортировали значительную часть ржи. С прекращением поставок из этой страны, внутреннего зерна маловато даже для базовых нужд. По словам Рыбчинского, цена на рожь за год почти удвоилась - с 6-7 тысяч гривен в 2024 году до 12-14 тысяч в мае 2025-го. Аналогичное подорожание произошло и в ржаной муке - с 10 до 18-20 тысяч гривен за тонну.

Дефицит продуктов во Львовской области приведет к стремительному подорожанию ржаного хлеба, а некоторые производители могут прекратить его выпекание из-за нерентабельности. Импортное сырье стоит значительно дороже, а отечественное становится менее доступным.

В то же время эксперт надеется, что высокие цены снова сделают рожь привлекательной для аграриев, и в сезоне 2026/2027 будут увеличены посевные площади, что поможет стабилизировать рынок. Однако 2025-2026 годы останутся периодом адаптации и испытаний для отрасли.

Источник: interfax

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