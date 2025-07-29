Дефіцит продуктів у Сумській області загострюється через критичну нестачу жита в Україні, що спричиняє зростання цін на житній товар до рекордних 40–50 грн за буханець, повідомляє Politeka.

Відсутність внутрішнього виробництва жита у 2025–2026 роках змусить хлібопекарів закуповувати дорогі імпортні зернові, повідомив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський в інтерв'ю ЗМІ.

Наразі ситуація є критичною, адже частина житнього борошна надходить з Польщі та країн Балтії. Основною причиною дефіциту вважають небажання аграріїв вирощувати жито через його нижчу врожайність — близько 40 центнерів з гектара порівняно з 60 у пшениці, що робить його менш вигідним.

Велику роль у проблемі відіграла Білорусь, звідки раніше імпортували значну частину жита для України. Після припинення поставок ця культура стала економічно невигідною для місцевих виробників, і країна опинилася без достатньої кількості зерна для власних потреб.

Ціна на жито за рік майже подвоїлась: з 6–7 тис. грн у 2024 до 12–14 тис. грн у травні 2025 року. Аналогічне зростання відбулося і вартість житнього борошна — з 10 тис. грн у 2024 році до 18–20 тис. грн за тонну.

Дефіцит продуктів у Сумській області спричинить стрімке подорожчання житнього хліба, а деякі виробники можуть взагалі припинити його випікання через нерентабельність. Імпортне борошно значно дорожче, а вітчизняне стає менш доступним.

Проте, на думку Рибчинського, високі ціни можуть повернути інтерес аграріїв до жита. У сезоні 2026/2027 очікують збільшення посівних площ, що допоможе стабілізувати ринок. Проте 2025–2026 роки будуть періодом складних викликів та адаптації.

Джерело: interfax

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