Дефицит продуктов в Сумской области повлечет за собой стремительное подорожание.

Дефицит продуктов в Сумской области обостряется из-за критической нехватки ржи в Украине, что приводит к росту цен на ржаной товар до рекордных 40–50 грн за буханку, сообщает Politeka.

Отсутствие внутреннего производства ржи в 2025-2026 годах заставит хлебопекаров закупать дорогие импортные зерновые, сообщил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский в интервью СМИ.

Сейчас ситуация критическая, ведь часть ржаной муки поступает из Польши и стран Балтии. Основной причиной дефицита считают нежелание аграриев выращивать рожь из-за ее более низкой урожайности — около 40 центнеров с гектара по сравнению с 60 у пшеницы, что делает его менее выгодным.

Большую роль в проблеме сыграла Беларусь, откуда ранее импортировали значительную часть ржи для Украины. После прекращения поставок эта культура стала экономически невыгодной для местных производителей и страна оказалась без достаточного количества зерна для собственных нужд.

Цена на рожь за год почти удвоилась: с 6–7 тыс. грн в 2024 году до 12–14 тыс. грн в мае 2025 года. Аналогичный рост произошел и на стоимость ржаной муки — с 10 тыс. грн в 2024 году до 18–20 тыс. грн за тонну.

Дефицит продуктов в Сумской области повлечет за собой стремительное подорожание ржаного хлеба, а некоторые производители могут вообще прекратить его выпекание из-за нерентабельности. Импортная мука значительно дороже, а отечественная становится менее доступной.

Однако, по мнению Рыбчинского, высокие цены могут вернуть интерес аграриев к ржи. В сезоне 2026/2027 ожидается увеличение посевных площадей, что поможет стабилизировать рынок. Однако 2025-2026 годы будут периодом сложных вызовов и адаптации.

Источник: interfax

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