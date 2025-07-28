Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині ввели через підвищений попит на подорожі влітку.

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині почне діяти в останній місяць літа, він охопить популярні маршрути, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні компанії-перевізника «Укрзалізниці».

У серпні мешканці зможуть скористатися додатковими залізничними рейсами до столиці та у зворотному напрямку. Як повідомляє «Укрзалізниця», компанія продовжує курсування низки літніх поїздів, аби задовольнити підвищений попит серед пасажирів у період відпусток.

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині виглядає наступним чином, експрес № 740/739 сполученням Київ – Кривий Ріг, а також експрес № 753/754 Кривий Ріг – Київ вирушатимуть у рейси наприкінці липня та на початку серпня. Зокрема, додаткові рейси заплановані на дати: друге, четверте, шосте, восьме та десяте серпня.

У складі поїздів будуть вагони купейного типу з місцями для сидіння. Це дозволить забезпечити комфортну подорож для значної кількості пасажирів. Однак «Укрзалізниця» звертає увагу на важливу деталь — у зазначених поїздах не передбачено надання комплекту постільної білизни. Тому під час придбання квитків варто уважно ознайомитися з умовами проїзду та переконатися, чи включені додаткові послуги у вартість.

Придбати квитки на зазначені рейси можна через усі офіційні канали продажу, зокрема через мобільний застосунок «Укрзалізниці», сайт компанії, у залізничних касах, а також у партнерських онлайн-сервісах. Квитки на нові дати з’являться в системі вже найближчим часом, тож охочим здійснити подорож радять не зволікати з бронюванням, оскільки кількість місць обмежена.

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині є частиною стратегії покращення доступності залізничних перевезень для регіонів України в умовах підвищеного літнього попиту.

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