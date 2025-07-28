Новый график движения поездов в Днепропетровской области начнет действовать в последний месяц лета, он охватит популярные маршруты, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении компании-перевозчика "Укрзализныци".

В августе жители смогут воспользоваться дополнительными железнодорожными рейсами в столицу и обратно. Как сообщает «Укрзализныця», компания продолжает курсирование ряда летних поездов, чтобы удовлетворить повышенный спрос среди пассажиров в период отпусков.

Новый график движения поездов на Днепропетровщине выглядит следующим образом, экспресс № 740/739 сообщением Киев – Кривой Рог, а также экспресс № 753/754 Кривой Рог – Киев отправятся в рейсы в конце июля и начале августа. В частности, дополнительные рейсы запланированы на даты: 2, 4, 6, 8 и 10 августа.

В составе будут вагоны купейного типа с сидячими местами. Это позволит обеспечить комфортное путешествие для большого количества пассажиров. Однако Укрзализныця обращает внимание на важную деталь — в указанных составах не предусмотрено предоставление комплекта постельного белья. Поэтому при покупке билетов следует внимательно ознакомиться с условиями проезда и убедиться, включены ли дополнительные услуги в стоимость.

Приобрести билеты на указанные рейсы можно через все официальные каналы продаж, в частности, через мобильное приложение «Укрзализныци», сайт компании, в железнодорожных кассах, а также в партнерских онлайн-сервисах. Билеты на новые даты появятся в системе уже в ближайшее время, так что желающим совершить путешествие советуют не медлить с бронированием, поскольку количество мест ограничено.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области является частью стратегии улучшения доступности железнодорожных перевозок для регионов Украины в условиях повышенного летнего спроса.

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