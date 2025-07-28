Дефіцит овочів у Дніпропетровській області створює ризики не лише для кінцевого споживача, а й для самих виробників.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області спричинив чергове зростання цін на огірки в Україні, повідомляє Politeka.

Про це інформують аналітики EastFruit.

Наразі їхня вартість досягла 30–50 грн за кілограм, що на 13% вище за показник попереднього тижня. Основною причиною стали скорочення постачань з теплиць, де зараз активно проводяться зачистки перед другою сівозміною, а також несприятливі погодні умови, які вплинули на літні врожаї.

За даними аналітиків EastFruit, ситуація на ринку змінилася через обмежену пропозицію. У більшості тепличних комбінатів зараз триває підготовка до нового етапу виробництва, тому вибірки овочу суттєво зменшилися. Зокрема, в літніх теплицях фіксується затримка в збиранні, викликана зниженням температур та підвищеною вологістю.

Станом на сьогодні тепличні огірки продаються по 30–50 грн/кг, що еквівалентно $0,72–1,20. Це на 13% дорожче, ніж тиждень тому. Водночас у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, нинішній рівень цін все ще на 16% нижчий. Проте експерти попереджають: подальше зростання вартості може негативно вплинути на реалізацію продукції.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області створює ризики не лише для кінцевого споживача, а й для самих виробників. Якщо тенденція збережеться, збут овочів може значно ускладнитися, а попит — зменшитися.

До слова, на Дніпропетровщині також дорожчають продукти. Найбільший стрибок цін зафіксовано на молодий часник, який нині коштує в середньому 170,53 грн/кг. Наприкінці червня його середня ринкова ціна становила 138,33.

Джерело: УНН

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