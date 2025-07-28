Дефицит овощей в Днепропетровской области создает риски не только конечному потребителю, но и самим производителям.

Дефицит овощей в Днепропетровской области привел к очередному росту цен на огурцы в Украине, сообщает Politeka.

Об этом информируют аналитики EastFruit.

Сейчас их стоимость достигла 30–50 грн за килограмм, что на 13% выше показателя предыдущей недели. Основной причиной стали сокращение поставок из теплиц, где сейчас активно проводятся зачистки перед вторым севооборотом, а также неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на летние урожаи.

По данным аналитиков EastFruit, ситуация на рынке изменилась из-за ограниченного предложения. У большинства тепличных комбинатов сейчас идет подготовка к новому этапу производства, поэтому выборки овоща существенно уменьшились. В частности, в летних теплицах фиксируется задержка в уборке, вызванная понижением температур и повышенной влажностью.

На сегодняшний день тепличные огурцы продаются по 30–50 грн/кг, что эквивалентно $0,72–1,20. Это на 13% дороже недели назад. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нынешний уровень цен все еще на 16% ниже. Однако эксперты предупреждают, что дальнейший рост стоимости может негативно повлиять на реализацию продукции.

Дефицит овощей в Днепропетровской области создает риски не только конечному потребителю, но и самим производителям. Если тенденция сохранится, сбыт овощей может значительно усложниться, а спрос уменьшиться.

К слову, в Днепропетровской области также дорожают продукты. Наибольший скачок цен зафиксирован на молодой чеснок, который стоит в среднем 170,53 грн/кг. В конце июня его средняя рыночная стоимость составила 138,33.

Источник: УНН

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