Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює різні напрями.

Робота для пенсіонерів у Чернігові представлена одразу в кількох сферах, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії work.ua.

Чернігівський автозавод відкрив вакансію токаря з оплатою від 30 000 грн. Підприємство надає перевагу ветеранам та пенсіонерам, а також гарантує офіційне оформлення. Основні завдання — обробка деталей згідно з кресленнями, контроль якості, взаємодія з колегами, дотримання стандартів. Потрібен досвід щонайменше 1 рік, спеціальна освіта, уважність і відповідальність.

Інша вакансія — маляр у комунальному підприємстві «Чернігівське тролейбусне управління». Посада передбачає виконання фарбування, ґрунтування, шліфування. Роботодавець шукає фахівця з досвідом від 2 років. Гарантується стабільність, заробітна плата становить 14 000 грн. Компанія приймає кандидатів з інвалідністю та людей старшого віку, пропонує соціальні гарантії та комфортні умови на території підприємства.

Фізичних зусиль потребує також вакансія покоївки. Пропозиція від приватного підприємця Соколової. Місце розташування — проспект Миру. Оплата — погодинна, від 100 грн. Обов’язки включають прибирання, підтримку чистоти в апартаментах, роботу в гнучкому режимі, зручний графік 3 через 3. Потрібна пунктуальність, оперативність, відповідальне ставлення до завдань. Досвід вітається, але не є обов’язковим.

Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює різні напрями — виробничий, комунальний, сервісний. Усі роботодавці надають гнучкі умови, повну зайнятість або часткове навантаження, а також цінують дисципліну та бажання працювати.

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